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Англия

8 октября, 15:00

Де Дзерби поддержал главного тренера «Ливерпуля» Клоппа в его критике английского судейства

Виктория Кравченко
Роберто Де Дзерби.
Фото Getty Images
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился мнением по поводу поведения Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль». Тренер раскритиковал судей после матча мерсисайдцев с «Тоттенхэмом» и настаивал на переигровке.

«Клопп прав, и я могу понять его. За время своего пребывания в Англии я много раз чувствовал то же, что и он на прошлой неделе.

Думаю, что в минувшем сезоне мы недосчитались шести-восьми очков из-за судейских ошибок. В этом сезоне, после поражения от «Астон Виллы», мы получили еще одно оправдательное письмо по электронной почте. Но таков путь. Полагаю, что в нынешнем сезоне мы получим еще много электронных писем с извинениями", — цитирует де Дзерби Daily Mail.

В матче АПЛ «шпор» с «Ливерпулем» на 34-й минуте арбитры не засчитали гол Луиса Диаса. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

ФК Ливерпуль
Роберто Де Дзерби
Юрген Клопп
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