Де Дзерби подтвердил, что Кайседо и Макаллистер покинут «Брайтон»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о будущем полузащитников команды Мойзеса Кайседо и Алексиса Макаллистера.

«Я думаю, что в последнем туре была последняя игра Алексиса и Мойзеса за нас, мне действительно жаль. Они два замечательных человека и два отличных игрока. Такова политика «Брайтона». Думаю, это правильно, что они смогут сменить команду и играть на более высоком уровне», — приводит слова Де Дзерби Mirror.

«Брайтон» занял шестое место в АПЛ в завершившемся сезоне. Команда впервые в своей истории сыграет в еврокубках.