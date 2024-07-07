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Сегодня, 08:35

Де Дзерби признался, что ему было сложно покидать «Брайтон»

Виктория Кравченко
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Новый главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби поделился мнением о своей работе в «Брайтоне».

«Период в «Брайтоне» стал историческим. Команда смогла занять шестое место в АПЛ и сыграть в Кубке Англии. Мы дали дорогу футболистам, которые в итоге были куплены за большие суммы. Сложно было покидать «Брайтон», — цитирует GFFN де Дзерби.

29 июня Де Дзерби стал главным тренером «Марселя». Итальянец заключил соглашение с клубом на три года.

Последним местом работы итальянского специалиста был «Брайтон», который он покинул по окончании сезона из-за разногласий в трансферной политике.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Марсель
Роберто Де Дзерби
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