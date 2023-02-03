0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:42

Де Дзерби призвал фанатов «Брайтона» поддержать Кайседо

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби попросил фанатов команды поддержать хавбека Мойсеса Кайседо. Футболист этой зимой хотел покинуть клуб, но трансфер так и не осуществился.

«Рад, что Мойсес Кайседо остался с нами. Хочу обратиться к нашим фанатам, чтобы они поддержали его. Мне нравится Мойсес. Все в клубе его любят, и я хочу, чтобы болельщики последовали за мной — давайте поддержим Кайседо», — заявил де Дзерби журналистам.

В субботу, 4 февраля, «Брайтон» сыграет с «Борнмутом». Начало — в 18.00 мск.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джон Стоунс выбыл на три недели из-за травмы

Диогу Жота возобновит тренировки с «Ливерпулем» на следующей неделе