Де Дзерби о 6:0 с «Вулверхэмптоном»: «Лучший матч моей команды за всю карьеру»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби подвел итоги матча 33-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (6:0).

«Это лучший матч моей команды за всю карьеру. Если говорить об уровне игры, то мы демонстрируем футбол очень высокого качества. Мы должны привыкнуть играть по 90 минут против каждой команды, не слишком задумываясь о результате во время игры. Если мы выигрываем со счетом 3:0, мы должны продолжать в том же духе и усиливать давление снова и снова.

Мы проявили гордость, мы играли хорошо, но для победы недостаточно играть в фантастический футбол. Мы много страдали после поражения от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, потому что заслуживали победу в той игре», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице — 52 очка. «Вулверхэмптон» — 13-й (37 очков).