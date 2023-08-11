Де Дзерби: «Я уже забыл о Кайседо. Мне нужны футболисты, которые хотят играть за «Брайтон»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал уход полузащитника Мойсеса Кайседо из команды

«Я уже забыл о Мойсесе. Я очень горжусь игроками, которые есть в нашем составе. Мы хотим продолжать прогрессировать. Отдавать должное нужно клубу. Мне нужны игроки, которые хотят играть за «Брайтон», — цитирует де Дзерби talkSPORT.

Ранее сообщалось, что «чайки» согласились продать 21-летнего эквадорца за 127 миллионов евро, что станет новым рекордом для английских клубов.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Действующий контракт 21-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.