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Сегодня, 06:31

Де Дзерби раскритиковал судейство в матче «Фулхэма» с «Брайтоном»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби заявил, что главной причиной поражения его команды в матче 23-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:1) стало плохое судейство.

«Я не зол, потому что мы сыграли в отличный футбол. Было много возможностей забить. Когда я говорю о судействе, говорю об отношении. Отношение судьи показалось мне странным. Не совсем понятным», — цитирует слова де Дзерби Sky Sports.

По ходу матча итальянского тренера удалили за споры с судьей.

«Фулхэм» набрал 38 очков и сместил «Брайтон» (35 очков) с 6-й строчки в турнирной таблицы АПЛ.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Фулхэм
Роберто Де Дзерби
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