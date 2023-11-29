Де Дзерби заявил, что «Брайтон» надолго потерял Ансу Фати

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о травме полузащитника «чаек» Ансу Фати.

«Мы надолго потеряли Ансу. То же самое и с Лэмпти. Они надолго будут вне игры», — приводит слова Де Дзерби инсайдер Фабрицио Романо.

21-летний испанец получил повреждение в матче против «Ноттингем Форест» (3:2) в 13-м туре АПЛ. Его заменили на 21-й минуте встречи.

«Брайтон» летом арендовал Фати у «Барселоны» до конца сезона-2023/24. Он провел за команду 14 матчей, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.