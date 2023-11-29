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Сегодня, 21:14

Де Дзерби заявил, что «Брайтон» надолго потерял Ансу Фати

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о травме полузащитника «чаек» Ансу Фати.

«Мы надолго потеряли Ансу. То же самое и с Лэмпти. Они надолго будут вне игры», — приводит слова Де Дзерби инсайдер Фабрицио Романо.

21-летний испанец получил повреждение в матче против «Ноттингем Форест» (3:2) в 13-м туре АПЛ. Его заменили на 21-й минуте встречи.

«Брайтон» летом арендовал Фати у «Барселоны» до конца сезона-2023/24. Он провел за команду 14 матчей, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

Ансу Фати
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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