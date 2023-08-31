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Сегодня, 06:14

Де Дзерби звонил Фати, чтобы убедить его перейти в «Брайтон»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби лично заинтересован в переходе нападающего «Барселоны» Ансу Фати, сообщает журналист Ферран Мартинес.

По данным источника, специалист позвонил 20-летнему форварду и уговорил перейти в английский клуб. Де Дзерби заявил, что футболист станет важной частью команды.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за сине-гранатовых, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ансу Фати
ФК Барселона
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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2.09 19:30
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