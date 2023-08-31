Де Дзерби звонил Фати, чтобы убедить его перейти в «Брайтон»

Сегодня, 06:14
Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби лично заинтересован в переходе нападающего «Барселоны» Ансу Фати, сообщает журналист Ферран Мартинес.
По данным источника, специалист позвонил 20-летнему форварду и уговорил перейти в английский клуб. Де Дзерби заявил, что футболист станет важной частью команды.
В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за сине-гранатовых, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
7
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
8
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|
15
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Шеффилд Юн.
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|
18
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
19
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|- : -
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|- : -
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -