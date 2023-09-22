Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:46

Де Хеа может завершить карьеру, если ему не предложат роль основного вратаря в большом клубе

The Guardian: де Хеа может завершить карьеру в 32 года
Игнат Заздравин
Корреспондент
Давид де Хеа.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа задумывается о завершении карьеры, утверждает The Guardian.

По информации источника, 32-летний испанец надеется получить предложение от большого клуба, который будет рассматривать его в качестве основного голкипера. В обратном случае он может завершить карьеру. Им интересовались в Саудовской Аравии, но голкипер не заинтересован в деньгах.

Де Хеа летом этого года покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал более 10 лет (с 2011 года). Он провел за манкунианцев 545 матчей, пропустил 590 мячей и 190 раз отыграл на ноль.

Давид де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
1
Обсудить
Читайте также
Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?
На Олимпиаде хотят лишить флага еще одну страну. Кто теперь под угрозой?
Журналисты подняли крик на пресс-конференции Байдена с Зеленским
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Французский политик указал на манипуляции главы ЕК вокруг трагедии в Хиросиме
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола — о 5 победах на старте АПЛ: «Когда я приехал, мы выиграли 6 матчей подряд и финишировали третьими»

Постекоглу — о травме Перишича: «Это расстраивает, потому что он важен для команды»