Де Хеа — о пресс-конференции Рубиалеса: «У меня идет кровь из ушей»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на пресс-конференцию президента Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес о скандале, связанном с футболистками сборной Испании.

«У меня идет кровь из ушей», — написал де Хеа в социальных сетях.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2023, в котором женская сборная Испании обыграла команду Англии (1:0), Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса. Позже он извинился за поцелуй, но заявил, что в оставку из-за этого уходить не будет.