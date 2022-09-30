Де Хеа планирует обсудить с тен Хагом свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа планирует провести встречу с главным тренером команды Эриком тен Хагом и обсудить свое будущее в клубе, сообщает The Guardian.

Последнее время ходят упорные слухи, что «Юнайтед» не уверен насчет продления истекающего в конце сезона контракта Де Хеа. Такая неопределенность не устраивает 31-летнего испанца.

В договоре голкипера с клубом также прописана опция продления контракта до 2024 года. Однако «Манчестер Юнайтед» не хочет автоматически продлевать соглашение с Де Хеа из-за высокой заработной платы игрока, которая превышает 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Вратарь выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В 6 матчах нынешнего сезона АПЛ он пропустил 8 голов.