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Сегодня, 18:34

Де Хеа рассказал о будущем своего контракта в «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал о будущем своего контракта в английской команде.

«Сейчас самое главное — сосредоточиться на играх. Мы много играем, сейчас не время терять фокус и думать о контрактах. В настоящий момент я думаю только о своей форме и о предстоящих матчах», — приводит слова Де Хеа Sky Sports.

Испанец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Его действующее соглашение с английской командой рассчитано до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне он сыграл за «красных дьяволов» 45 матчей и 20 раз оставил свои ворота нетронутыми.

Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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