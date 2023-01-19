Де Хеа считает, что «Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Мы потеряли контроль над игрой, а затем соперник начал создавать моменты и забил со штрафного. Если мы хотим побеждать в таких матчах, должны контролировать игру до конца. Сегодня мы потеряли два очка. «Кристал Пэлас» забил гол в концовке и заслужил это очко», — цитирует BBC де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.