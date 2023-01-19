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Сегодня, 04:50

Де Хеа считает, что «Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Давид Де Хеа.
Фото Global Look Press
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Мы потеряли контроль над игрой, а затем соперник начал создавать моменты и забил со штрафного. Если мы хотим побеждать в таких матчах, должны контролировать игру до конца. Сегодня мы потеряли два очка. «Кристал Пэлас» забил гол в концовке и заслужил это очко», — цитирует BBC де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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21%

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Давид Де Хеа
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
0
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