Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» АПЛ в сезоне-2022/23

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне-2022/23.

В 37-м туре чемпионата Англии «МЮ» обыграл «Борнмут» (1:0). Для Де Хеа это стал 18-й сухой матч в текущем сезоне АПЛ. 32-летний вратарь — единоличным лидером лиги по этому показателю.

Претендовавшие на приз Алиссон («Ливерпуль», 14 сухих), Ник Поуп («Ньюкасл», 13) и Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 13) уже не смогут догнать вратаря «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/23 Де Хеа осталось провести в АПЛ 2 матча.