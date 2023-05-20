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20 мая, 22:08

Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» АПЛ в сезоне-2022/23

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне-2022/23.

В 37-м туре чемпионата Англии «МЮ» обыграл «Борнмут» (1:0). Для Де Хеа это стал 18-й сухой матч в текущем сезоне АПЛ. 32-летний вратарь — единоличным лидером лиги по этому показателю.

Претендовавшие на приз Алиссон («Ливерпуль», 14 сухих), Ник Поуп («Ньюкасл», 13) и Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 13) уже не смогут догнать вратаря «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/23 Де Хеа осталось провести в АПЛ 2 матча.

Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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