Де Хеа заявил, что не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа заявил, что не собирается уходить из клуба.
«Конечно, я хочу остаться в «МЮ» на долгие годы. Посмотрим, что произойдет в будущем. Я счастлив в клубе», — приводит BT Sport слова голкипера.
Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в июле 2011 года. Нынешний контракт 31-летнего испанца с английским клубом действует до конца июня 2023 года.
В сезоне-2022/23 вратарь пропустил 18 голов в 11 матчах за «МЮ», отыграв 3 встречи на ноль.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования