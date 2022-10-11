Де Хеа заявил, что не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа заявил, что не собирается уходить из клуба.

«Конечно, я хочу остаться в «МЮ» на долгие годы. Посмотрим, что произойдет в будущем. Я счастлив в клубе», — приводит BT Sport слова голкипера.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в июле 2011 года. Нынешний контракт 31-летнего испанца с английским клубом действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 вратарь пропустил 18 голов в 11 матчах за «МЮ», отыграв 3 встречи на ноль.