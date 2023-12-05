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Сегодня, 09:13

Де Хеа готов вернуться в АПЛ

Виктория Кравченко
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Голкипер Давид де Хеа, который сейчас находится в статусе свободного агента, может в ближайшее время стать игроком «Ньюкасла», сообщает The Telegraph.

По даннвм источника, испанец перейдет в английскую команду, если будут выполнены его контрактные требования.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года, в сезоне-2022/23 футболист провел за команду 58 матчей и пропустил 61 гол, отыграв 25 встреч на ноль.

В июле 2023 года 33-летний испанец стал свободным агентом и до сих пор не нашел новый клуб.

Давид де Хеа
ФК Ньюкасл Юнайтед
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