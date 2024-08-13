Де Лигт: «Тен Хаг формировал ранние этапы моей карьеры, он знает, как добиться от меня максимума»

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Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в английский клуб из «Баварии».
— Когда я узнал, что «Ман Юнайтед» хочет приобрести меня, я почувствовал волнение из-за возможности получить новый вызов в таком историческом клубе.
Эрик Тен Хаг формировал ранние этапы моей карьеры, поэтому он знает, как добиться от меня максимума. Я знаю, что нужно, чтобы добиться успеха на самом высоком уровне, — заявил де Лигт.
Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до 2029 года.