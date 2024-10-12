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Дьекереш из «Спортинга» может заменить Холанна в «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист «Спортинга» Виктор Дьекереш
Виктор Дьекереш.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» заинтересован в переходе нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает Football 365.

По информации источника, «горожане» выбрали 26-летнего шведа в качестве потенициальной замены для Эрлина Холанна, если норвежец решит покинуть клуб.

Дьекереш выступает за «Спортинг» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за лиссабонцев 11 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 70 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)

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