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Сегодня, 07:55

Райс: «Есть интерес со стороны других клубов, но у меня еще два года контракта с «Вест Хэмом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс подтвердил интерес к нему со стороны других клубов.

«Есть интерес со стороны других клубов, но у меня еще два года контракта с «Вест Хэмом». Я сосредоточен на клубе, и давайте посмотрим, что произойдет. Кто знает», — приводит слова Райса ВВС.

Сообщалось, что Райс близок к завершению перехода в «Баварию». Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций. «Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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