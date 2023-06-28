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Сегодня, 14:36

Деклан Райс попросил «Вест Хэм» принять предложение «Арсенала»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс попросил руководство клуба принять предложение «Арсенала», сообщает Daily Mail.

«Канониры» готовы заплатить за 24-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов и 5 миллионов в качестве бонусов.

Отмечается, что «Вест Хэм» хочет выручить за игрока до 110 миллионов фунтов, а также, чтобы гарантированная часть была выплачена в короткий срок. Поэтому недоволен структурой выплат, которую предлагают «канониры».

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до лета 2024 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
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