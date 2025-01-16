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16 января, 05:52

Райс — о победе в лондонском дерби с «Тоттнхэмом»: «Арсеналу» не повезло, что он не забил сегодня 10 голов»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился мнением о победе команды в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:1).

«Сегодняшний вечер значил больше всего на свете. Нам, наверное, не повезло, что мы не забили сегодня 10 голов. Три очка — это самое главное. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе, это самая важная часть сезона», — цитирует Райса TNT Sports.

«Арсенал» с 43 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице, «Тоттенхэм» идет 13-м с 24 баллами.

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Деклан Райс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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