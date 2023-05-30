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Сегодня, 15:18

Деменко оценил перспективы Почеттино в «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Максим Деменко высказал мнение о назначении главным тренером английского «Челси» Маурисио Почетттино.

«Сейчас в распоряжении «Челси» есть серьезные финансовые ресурсы. И они сосредоточили все силы на поисках специалиста, способного создать боеспособную команду. При этом ранее лондонцы покупали игроков по 100 миллионов, не оправдавших ожиданий. А сейчас еще и пришел новый тренер, которому не все из новых приобретений могут подойти», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

51-летний Почеттино ранее работал в АПЛ с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», а также возглавлял испанский «Эспаньолом» и французский «Пари Сен-Жермен». В списке его достижений значатся титулы чемпиона Франции и обладателя Кубка Франции с «ПСЖ» и выход в финал Лиги чемпионов и финал Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом».

В нынешнем сезоне «Челси» занял в АПЛ 12-е место и впервые за последние семь лет не сыграет в еврокубках.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10906277-demenko-ocenil-perspektivy-pochettino-v-chelsi.html
Максим Деменко
Футбол
ФК Челси
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