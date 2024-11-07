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Сегодня, 09:40

Деменко поделился мнением, как смена тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед»

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко рассказал, как смена главного тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед».

«По крайней мере точно хуже не будет. Когда приходит новый тренер большая часть футболистов понимает все эти моменты, что происходит в команде. Те игроки, которые не попадали в состав, не получалась игра, в такой момент это их шанс», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ван Нистелрой стал исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага в конце октября. Он вошел в тренерский штаб «МЮ» летом. 1 ноября клуб объявил, что в ближайшее время команду возглавит тренер «Спортинга» Рубен Аморим.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
Рубен Аморим

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