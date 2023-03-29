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Сегодня, 19:45

Деменко выделил нескольких российских футболистов, которые играли в АПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о российских футболистах, которые выступали чемпионате Англии.

«Каждого игрока из АПЛ можно выделить. Если брать 90-е, можно вспомнить Канчельскиса. Это футболист, который максимально себя проявил. Он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка. Да, Смертин тоже в составе «Челси» становился чемпионом. Также можно выделить Павлюченко, Жиркова, Аршавина, который сделал покер в матче с «Ливерпулем». Думаю, каждого игрока можно выделить. Наверное, особо выделить можно Канчельскиса, он там больше времени провел», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

С 1991 по 1995 год Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал двукратным чемпионом Англии. Также он играл за такие английские клубы, как «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/29/20088853.shtml?updated
Андрей Канчельскис
Максим Деменко
Футбол
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