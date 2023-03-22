Дэнни Мерфи: «Конте явно недоработал на те деньги, которые он получает в «Тоттенхэме»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Я думаю, что сейчас пришло время для Конте. Он явно недоработал на те деньги, которые получает. Они пробрались в топ-4 в прошлом сезоне, но ранее клуб уже оказывался там, так что вряд ли это сверхдостижение. В целом впечатление о команде в этом сезоне не очень хорошее. Не кажется, что клуб находится на подъеме. Я верю, что такие вещи исходят от главного тренера. У большинства клубов на вершине таблицы есть общее ощущение, что они идут вперед. Но в «Тоттенхэме» все происходит ровно наоборот. Уволят ли Конте или подождут до конца сезона? Велика вероятность, что после его ухода атмосфера в команде улучшится», — заявил Мерфи в эфире talkSPORT.

Сообщалось, что Конте может покинуть пост главного тренера «Тоттенхэма» в течении этой недели после критики в адрес игроков команды.

«Шпоры» располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей.