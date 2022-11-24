Дэвид Бэкхэм готов стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»

24 ноября, 17:24
Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм готов рассмотреть возможную покупку «Манчестер Юнайтед». Он может стать совладельцем английского клуба. Футболист открыт для переговоров с претендентами на покупку.
По данным Financial Times, различные инвесторы в прошлом обращались к экс-футболисту, чтобы обсудить с ним предложения по «Манчестер Юнайтед, однако эти переговоры так и не продвинулись.
Ранее сообщалось, что компания Apple рассматривает возможную покупку «Манчестер Юнайтед».
После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.