Дэвид Бекхэм вынудил рассказать свою супругу Викторию, что она ездила в школу на Rolls-Royce

Виктория Бекхэм, британская певица и супруга бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, в документальном фильме о муже на Netflix рассказала об их происхождении.

«Мы оба выросли в семьях, которые очень много трудились. Мы из рабочего класса», — сказала Виктория.

Бекхэм, услышав это, выглянул из соседней комнаты и заявил: «Будь честной!» Когда Виктория ответила, что говорит честно, экс-футболист спросил ее: «На какой машине папа возил тебя в школу?» Далее между супругами завязался следующий диалог:

Виктория: «Мой папа занимался...»

Дэвид: «Нет. Один ответ».

В.: «Мой папа...»

Д.: «Что это была за машина?»

В.: «Это непростой ответ».

Д.: «На какой машине папа возил тебя в школу?»

В.: «Смотря о чем речь».

Д: «Нет. Нет, нет, нет».

В.: «Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce».

«Спасибо», — сказал Бекхэм и скрылся за дверью.

Виктория и Дэвид поженились 4 июля 1999 года. У пары четверо детей.

Будучи футболистом, Бекхэм выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и другие. Вместе с «красными дьяволами» он стал шестикратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов. За сборную Англии футболист провел 115 матчей, в которых отметился 17 голами. Бекхэм завершил карьеру футболиста в 2013 году в возрасте 38 лет.