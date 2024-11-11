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Сегодня, 19:14

Дэвида Кута отстранили от судейства в АПЛ из-за видео с критикой «Ливерпуля» и Клоппа

Алина Савинова
Дэвид Кут.
Фото Reuters
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Компания Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающая за работу арбитров в матчах АПЛ, отстранила судью Дэвида Кута на фоне расследования из-за видео, в котором он негативно отзывается о «Ливерпуле» и бывшем тренере команды Юргене Клоппе.

«Дэвид Кут отстранен от работы до завершения расследования. PGMOL не будет давать комментариев до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», — говорится в заявлении компании.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, как Кут в разговоре с друзьями в нетрезвом состоянии назвал мерсисайдцев дерьмом, а Клоппа — полным мудаком. Он также обвинил немецкого тренера в нападках и заявил, что ему неинтересно вести диалог с кем-то настолько высокомерным, как Клопп.

Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 года. 57-летний специалист покинул клуб после завершения сезона-2023/24.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп

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