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Девушка, обвинявшая форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда в изнасиловании, родила ребенка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гривуд сообщил в социальных сетях, что стал отцом. Матерью ребенка является Хэрриет Робсон, которая обвиняла футболиста в рукоприкладстве, изнасиловании и угрозах. Пол новорожденного не уточняется.

В январе 2022 года задержала Гринвуда по обвинению девушки, которая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста, но вскоре он был отпущен под залог. В октябре его арестовали вновь, так как он нарушил условия залога — контактировал с девушкой.

В феврале 2023 года появилась информация, что полиция Большого Манчестера закрыло дело в отношении Гринвуда. Однако игрок по-прежнему отстранен от тренировок и не играл в матчах.

Мейсон Гринвуд и&nbsp;его девушка. Гринвуд женится на девушке, обвинившей его в избиении и изнасиловании
Мейсон Гринвуд
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