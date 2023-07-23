Диаби стал самой дорогой покупкой в истории «Астон Виллы»

Полузащитник Мусса Диаби стал самым дорогим приобретением «Астон Виллы» в своей истории, сообщает портал Transfermarkt.

По данным источника, клуб заплатил за футболиста 50 миллионов евро. Это на 12 миллионов больше, чем в 2021 году «Астон Вилла» заплатила «Норвичу» за Эмилиано Буэндию.

24-летний француз перешел в «Виллу» из «Байера» и уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.

В прошлом сезоне Диаби сыграл за «Байер» в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.