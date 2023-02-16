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Сегодня, 07:09

Диаш — о победе над «Арсеналом»: «Это важный день для команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Очень тяжелая и напряженная игра. За таким матчем интересно наблюдать дома и на стадионе, но не думаю, что сегодня можно было ожидать чего-то другого. Очень рады, что получили три очка. Было очень напряженно, много борьбы между командами, которые любят прессинговать высоко и владеть мячом. К счастью, в конце мы оказались на вершине.

Мы двигаемся шаг за шагом, и впереди еще долгий путь. Думаем о том, чтобы продолжать становиться все лучше и лучше. Это важный день для команды, и я надеюсь, что мы продолжим в том же духе», — цитирует BBC Диаша.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.

 
&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место
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