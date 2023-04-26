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Сегодня, 08:11

Диаш — о матче с «Арсеналом»: «Это решающая игра в борьбе за чемпионство»

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш рассказал об ожиданиях от предстоящего матча против лондонского «Арсенала» в рамках 33-го тура АПЛ.

«Это решающая игра в борьбе за чемпионство, хотя и другие матчи будут не менее важны. Это гонка за золотыми медалями. «Арсенал» — главный конкурент в борьбе за титул, поэтому мы должны сделать заявку в матче с ними», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдет сегодня, 26 апреля, на «Этихад». Начало — в 22.00 мск.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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