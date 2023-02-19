Дин Эштон впечатлен игрой «Арсенала» против «Астон Виллы»

Экс-футболист «Вест Хэма» Дин Эштон оценил матч АПЛ между «Астон Виллой» и «Арсеналом». «Каноиниры» вырвали победу со счетом 4:2.

«Впечатляет терпение, которое проявили футболисты «Арсенала» после перерыва. Лондонцы были лучшей командой на поле, они доминировали и упустили несколько возможностей снять вопросы о результате намного раньше. Они гнули свою линию до конца», — цитирует Эштона Talksport.

После 24 туров «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два балла.