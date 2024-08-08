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Сегодня, 02:43

Динь опроверг свой переход в «Галатасарай»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу в Twitter сообщил, что «Астон Вилла» приняла предложение от «Галатасарая» по защитнику Люка Диню.

Сам 31-летний француз ответил на это сообщение, написав: «Извините, но это не правда».

Позже журналист опубликовал фотографию документа, в котором говорится, что «Галатасарай» сделал запрос в «Астон Виллу» на разрешение для начала предварительных переговоров с игроком.

Динь имеет действующий контракт до 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

Люка Динь
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Галатасарай
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