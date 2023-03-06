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Сегодня, 13:55

Диогу Жота считает, что «Ливерпуль» может финишировать в топ-4

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал, что команда может финишировать в топ-4. На данный момент клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Мы способны финишировать в топ-4. «Тоттенхэм» находится впереди нас, но до конца сезона предстоит сыграть еще много матчей», — заявил Жота после матча с «МЮ».

11 марта «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Начало — в 15.30 мск. 15 марта команда встретится с «Реалом» в ответном матче Лиги чемпионов. Первая игра команд завершилась со счетом 5:2 в пользу мадридцев.

Диогу Жота
ФК Ливерпуль
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