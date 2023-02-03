Диогу Жота возобновит тренировки с «Ливерпулем» на следующей неделе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий Диогу Жота на следующей недели возобновит тренировки с командой без ограничений.

«Диого Жота провел полноценное занятие с командой на этой неделе, но на следующий день снова провел реабилитационное занятие, не из-за занятия накануне, просто это было частью плана. Я думаю, что он вернется к нормальным тренировкам на следующей неделе», — приводит слова Клоппа сайт клуба.

Жота получил травму 16 октября 2022 года в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0), с тех пор футболист не появлялся на поле. Из-за повреждения форвард пропустил ЧМ-2022.

21 февраля «Ливерпуль» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».