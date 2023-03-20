Директор «Брайтона» отреагировал на интерес «Тоттенхэма» к Де Дзерби

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер прокомментировал слухи об интересе «Тоттенхэма» к главному тренеру «чаек» Роберто де Дзерби.

«У нас определенно нет желания видеть, как Роберто куда-либо уходит в ближайшее время. Но Де Дзерби — чрезвычайно талантливый тренер, который может оказаться там, где захочет», — сказал Барбер на The Beautiful Game Podcast.

Ранее сообщалось, что игроки «Тоттенхэма» рассчитывают на уход из команды Антонио Конте до начала следующего сезона. 19 марта Конте публично раскритиковал футболистов «шпор», назвав их эгоистами.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября прошлого года. До этого 43-летний итальянец работал в «Шахтере», «Сассуоло» и «Беневенто». Специалиста называют в числе кандидатов, которые могут сменить Конте в «Тоттенхэме».