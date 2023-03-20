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Сегодня, 16:42

Директор «Брайтона» высмеял предложение «Арсенала» по Кайседо

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Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер объяснил, почему клуб не продал полузащитника Мойзеса Кайседо в «Арсенал».

«70 миллионов фунтов стерлингов? Этого было достаточно, если бы они хотели только половину игрока. Кроме шуток, мы не разглашаем точные суммы. Нас забавляет, когда мы видим разные суммы в СМИ, потому что они исходят не от нас», — сказал Барбер на The Beautiful Game Podcast.

21-летний эквадорец выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В текущем сезоне на его счету 24 матча в АПЛ, один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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