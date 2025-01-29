Дисквалификация игрока «Арсенала» отменена. Его удаление признано ошибочным

Независимая комиссия рассмотрела апелляцию «Арсенала» и отменила трехматчевую дисквалификацию его игрока Майлса Льюиса-Скелли, который был удален за серьезное нарушение правил в игре 23-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Судья Майкл Оливер тогда ошибочно показал красную карточку футболисту лондонцев и удалил его с поля. Видеоарбитр (ВАР) Даррен Ингланд не попытался это исправить и не вмешался в действия рефери.

Льюис-Скелли просто сбил соперника, убегавшего в атаку, неподалеку от штрафной площади «Вулверхэмптона». Его действия можно назвать безрассудными — он действительно нанес удар по ноге. Он сорвал атаку хозяев поля. Но за нарушение правил ему следовало вынести предупреждение, а не удалить.

Решение Оливера привело к громкому скандалу. Ему припомнили то, что он симпатизирует «Ньюкаслу», с которым «Арсеналу» 5 февраля играть в Кубке лиги, а также статистику матчей с участием «канониров», в которых этот рефери часто прибегал к удалениям. А вскоре стало известно, что полиция начала расследование из-за угроз и оскорблений в адрес судьи и его семьи.

В этом сезоне не впервые решение рефери о применении красной карточки признается неверным, а дисквалификация отменяется. Осенью избежал отстранения капитан «МЮ» Бруну Фернандеш, удаленный в игре с «Тоттенхэмом». Позднее был оправдан и футболист «Брентфорда» Кристиан Нергор, получивший красную карточку во встрече с «Эвертоном».