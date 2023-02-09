0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:35

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Хамман: «Гвардиола никогда не хотел себе Холанна»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн высказался о нападающем «горожан» Эрлине Холанне.

«Сила Холанна обратна тому, что является силой «Сити». Команда была успешна, потому что они контролировали мяч, играли ритмично и плавно, разделяя голы. А теперь у них есть игрок, который почти не участвует в розыгрыше мяча. Это словно играть вдесятером. Мне все равно, сколько голов он забил и сколько хет-триков сделал. Нужно смотреть, сколько забила команда, а они забили голов меньше и имеют очков меньше, чем на данной стадии прошлого сезона. Я не думаю, что Холанн — тот игрок, который соответствует этой команде, потому что все в нем противоречит этой команде. Я никогда не думал, что он перейдет в «Сити», потому что Гвардиола никогда не хотел такого игрока», — заявил Хаманн в эфире talkSPORT.

22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. Его соглашение рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за «горожан» 28 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал три результативные передачи.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Ромы» Абрахамом

«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Ювентуса» Локателли