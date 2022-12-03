Аленичев: «Роналду уже не тот, несмотря на то, что он еще хочет держаться на такой высоте»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о скандале, в результате которого нападающий Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».

— Что думаете о Криштиану Роналду?

— Роналду уже не тот, несмотря на то, что он еще хочет держаться на такой высоте. Но уже 37 лет, возраст. Не та скорость, не такой бомбардир, как десять лет назад. Это все возраст.

— Как вы отнеслись к его интервью?

— Человек вправе высказывать свое мнение, свои мысли. Тем более, Криштиану. Он никого не оскорблял. Он высказал мнение по поводу тренера, руководителей клуба. Это говорит о том, что он неравнодушен к этой команде. «Манчестер Юнайтед» не показывает тот футбол, который хотел бы видеть Криштиану Роналду. Поэтому у него позыв изнутри. Ничего страшного здесь не вижу.

— Он поступил как вы?

— Наверное, у меня подсмотрел.

— Как вы отнеслись к том, когда он говорил, что мяч забитый Бруно Фернандешем — его?

— Если он говорит, значит чувствовал, что ему какие-то волосы задело. Но стоял датчик на мяче, который все записал. Вопрос закрыт.

— Но эти истории внутри сборной, когда игроки спорят, кто забил...

— Фернанду Сантуш, когда ему задали такой вопрос, сказал: «Почему вы меня об этом спрашиваете?». Команда выиграла и все. Тема закрыта. Роналду там забил, Пепе или вратарь пускай забивает голы — это не интересует. Я согласен с Сантушем. Нужно ставить интересы команды выше личных.