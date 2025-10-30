Губерниев похвалил Ибрагимова за выбор российского спортивного гражданства: «Поможет нам добиться больших успехов, когда нас вернут»

30 октября, 15:45
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о смене спортивного гражданства полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова с английского на российское.
«Это его выбор. Молодец, что так решил. Он верит в то, что попадет в сборную, когда Россия вернется на международную арену и поможет нам добиться больших успехов», — сказал Губерниев «СЭ».
По данным Sport Baza, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.
В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.
petrovich56
Я думал, что Митяйка ГУ- это самое дно. Я был не прав-орлы из спортбокса Рамазанов, Богданчиков и все остальные стучат снизу...
31.10.2025
rashton22
кто такой этот губериев, что надо всем знать его мнение? Везде суёт свой нос.
30.10.2025
Palacios
Вас - это кого?
30.10.2025
petrovich56
Митяй нашел Ибрагимова...в МЮ
30.10.2025
фанат
Когда нас вернут этот Амир станет совсем стареньким.
30.10.2025