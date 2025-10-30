Видео
30 октября, 15:45

Губерниев похвалил Ибрагимова за выбор российского спортивного гражданства: «Поможет нам добиться больших успехов, когда нас вернут»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о смене спортивного гражданства полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова с английского на российское.

«Это его выбор. Молодец, что так решил. Он верит в то, что попадет в сборную, когда Россия вернется на международную арену и поможет нам добиться больших успехов», — сказал Губерниев «СЭ».

По данным Sport Baza, соответствующие изменения по 17-летнему игроку уже внесли в систему ФИФА. Ожидается, что футболист получит возможность вызова в национальные команды России.

В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.

5

  • petrovich56

    Я думал, что Митяйка ГУ- это самое дно. Я был не прав-орлы из спортбокса Рамазанов, Богданчиков и все остальные стучат снизу...

    31.10.2025

  • rashton22

    кто такой этот губериев, что надо всем знать его мнение? Везде суёт свой нос.

    30.10.2025

  • Palacios

    Вас - это кого?

    30.10.2025

  • petrovich56

    Митяй нашел Ибрагимова...в МЮ

    30.10.2025

  • фанат

    Когда нас вернут этот Амир станет совсем стареньким.

    30.10.2025

