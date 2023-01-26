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Сегодня, 18:06

Первый тренер Хайкина: «Никиту по достоинству оценят и в английском чемпионате»

Виталий Косик
Корреспондент
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Первый тренер российского вратаря Никиты Хайкина Дмитрий Гуленков высказался о переходе футболиста в «Бристоль Сити».

25 января английский клуб объявил о подписании контракта с россиянином.

«Никита всегда мечтал играть в Англии, поэтому не удивился его выбором. Ему пример Лунев, который хотел играть за границей и ушел в Германию, но у него не сложилось. Посмотрим, что из этого выйдет у Хайкина. Пока рано говорить о сбывшейся мечте Никиты. На мой взгляд, команда чемпионшипа «Бристоль Сити» не самый хороший выбор, но это его решение. Заиграет ли? В его новой команде не будет большой конкуренции. Он уже достаточно вырос, раз получал в свое время вызов в национальную сборную. Если Никиту оценили здесь, думаю, его по достоинству оценят и в английском чемпионате», — приводит слова Гуленкова Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны.

Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.

«Бристоль» выступает в чемпионшипе. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 28 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-26-pervyy-trener-khaykina-nikitu-po-dostoinstvu-otsenyat-i-v-angliyskom-chempionate-on-uzhe-dostatochno-vyros
Никита Хайкин
Футбол
Бристоль Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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