Первый тренер Хайкина: «Никиту по достоинству оценят и в английском чемпионате»

Первый тренер российского вратаря Никиты Хайкина Дмитрий Гуленков высказался о переходе футболиста в «Бристоль Сити».

25 января английский клуб объявил о подписании контракта с россиянином.

«Никита всегда мечтал играть в Англии, поэтому не удивился его выбором. Ему пример Лунев, который хотел играть за границей и ушел в Германию, но у него не сложилось. Посмотрим, что из этого выйдет у Хайкина. Пока рано говорить о сбывшейся мечте Никиты. На мой взгляд, команда чемпионшипа «Бристоль Сити» не самый хороший выбор, но это его решение. Заиграет ли? В его новой команде не будет большой конкуренции. Он уже достаточно вырос, раз получал в свое время вызов в национальную сборную. Если Никиту оценили здесь, думаю, его по достоинству оценят и в английском чемпионате», — приводит слова Гуленкова Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны.

Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.

«Бристоль» выступает в чемпионшипе. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 28 матчах.