Селюк: «Всего наилучшего Гвардиоле, мы помирились, и я снял проклятие с «Манчестер Сити»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о пожеланиях себе и одному из своих коллег в новом, 2024 году.

«Себе и остальным от всего сердца пожелаю здоровья — без этой составляющей все остальное теряет всякий смысл. А также всего наилучшего Хосепу Гвардиоле: мы в 2023-м помирились, и я снял проклятие с «Манчестер Сити», благодаря чему тот и завоевал столько титулов», — приводит слова Селюка RT.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне АПЛ набрал 40 очков в 19 матчах и занимает третье место в турнирной таблице.