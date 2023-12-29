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Сегодня, 16:18

Дом Грилиша ограбили, когда в нем находилась семья футболиста

Виктория Кравченко
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Дом полузащитника «Манчестер Сити» Джек Грилиш был ограблен во время матча АПЛ, сообщает Transfer News Live.

По данным источника, грабители ворвались в жилище игрока в среду, 27 декабря, во время того, как он присутствовал на игре «горожан» против «Эвертона» (3:1).

Преступники унесли с собой часы и ювелирные изделия на сумму около одного миллиона фунтов. Во время орграбления в доме находилась семья игрока. В окрестностях были проведены поиски, но следов подозреваемых не обнаружено.

В этом сезоне Грилиш провел 21 матч, забив три гола и сделав два результативных паса.

Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
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