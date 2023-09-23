Собослаи: «Играть за «Ливерпуль» — мечта для каждого футболиста»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи заявил, что мечтал играть за этот клуб.

«Я много работал, чтобы стать игроком «Ливерпуля». Это было мечтой. Но я думаю, что играть за «Ливерпуль» — мечта для каждого футболиста. Это один из величайших клубов в мире. А кроме того, из-за болельщиков, истории и из-за возможности играть вместе с этими легендами, с теми футболистами, с которыми я играю, — мне в удовольствие находиться здесь. Я хочу добиться многого в этом сезоне и не только в этом сезоне, но и за пару следующих лет тоже», — приводит слова Собослаи сайт клуба.

22-летний футболист в этом сезоне АПЛ сыграл за «Ливерпуль» 5 матчей и забил 1 гол.

24 сентября команда дома встретится с «Вест Хэмом» в 6-м туре чемпионата Англии. Начало — в 16.00 по московскому времени.