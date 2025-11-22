Сегодня, 10:16
Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.
«Он дал мне много советов и часто со мной разговаривает. Он мне очень помогает. Он особенный тренер, и это фантастика — иметь Пепа Гвардиолу в качестве своего тренера. Это мечта любого игрока, и я очень счастлив», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
В этом сезоне на счету 26-летнего итальянца 12 матчей во всех турнирах, 6 из которых он отыграл на ноль. Действующее соглашение голкипера с «Сити» рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
Инсайды на Футбол!
,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025