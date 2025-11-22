Видео
Сегодня, 10:16

Доннарумма — о Гвардиоле: «Он особенный тренер, он мне очень помогает»

Сергей Ярошенко

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

«Он дал мне много советов и часто со мной разговаривает. Он мне очень помогает. Он особенный тренер, и это фантастика — иметь Пепа Гвардиолу в качестве своего тренера. Это мечта любого игрока, и я очень счастлив», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В этом сезоне на счету 26-летнего итальянца 12 матчей во всех турнирах, 6 из которых он отыграл на ноль. Действующее соглашение голкипера с «Сити» рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

    22.11.2025

    Джанлуиджи Доннарумма
    Хосеп Гвардиола
    Футбол
    ФК Манчестер Сити
