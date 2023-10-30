Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:10

Дринкуотер объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной Англии Дэнни Дринкуотер принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. Вероятно, это произошло уже давно, но я думаю, что пришло время официально объявить об этом сейчас. Я слишком долго находился в подвешенном состоянии — я хотел играть, но не получал возможности выступать на том уровне, на котором видел себя. Футбол был моей жизнью с тех пор, как я пришел в него в шесть или семь лет, но пришло время пожать ему руку и попрощаться с ним», — приводит Goal слова Дринкуотера.

33-летний англичанин выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Рединг», «Челси», в составе которого стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2017/18, и другие. За сборную Англии Дринкуотер провел 3 матча.

Источник: https://www.goal.com/en/news/leicester-premier-league-winner-danny-drinkwater-announces-retirement-from-football/blt7ec97dd3ef666a0e
Футбол
Обсудить
Читайте также
Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»
«Федотов выжимает из ЦСКА максимум. А Абаскаль далек от футбола». Газзаев о победе армейцев над «Краснодаром» и «Спартаке»
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Власти Колумбии назначили вознаграждение за информацию о местонахождении отца Диаса