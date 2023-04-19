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Сегодня, 08:09

Дрогба — о «Челси»: «Я больше не узнаю свой клуб»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался об изменениях в своей бывшей команде.

Всего он сыграл за «синих» 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач.

«Я знал «Челси» как клуб, обладавший определенным классом в эру Абрамовича, но сегодня я убеждаюсь, что им этого не хватает. Мне очень сложно видеть, как они избавились от определенных людей. Они должны вернуться к принципам и ценностям, которые у них были. Я больше не узнаю свой клуб», — приводит слова Дрогба Canal+.

«Челси» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 31 тур.

В Лиге чемпионов «синие» уступили «Реалу» на стадии 1/4 финала турнира, проиграв 0:4 по сумме двух встреч.

Дидье Дрогба
Футбол
ФК Челси
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